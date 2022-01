Vulkaan Wolf barst uit op Galapagoseiland

De vulkaan Wolf, op een van de Galapagoseilanden, is uitgebarsten, zo hebben Ecuadoraanse autoriteiten vrijdag gemeld, zonder te preciseren of de zeldzame populatie van roze leguanen die er leeft, bedreigd wordt. De vorige uitbarsting deed zich zeven jaar geleden voor.

“#Galapagos Volcán Wolf is beginnen uit te barsten” volgens de parkwachters, die de ontwikkelingen op de voet volgen, zo meldde het Nationaal Park Galapagos (PNG) op de sociale netwerken.

Het geofysische instituut van Quito signaleerde dat vrijdag rond 00.20 uur plaatselijke tijd een uitbarsting werd vastgesteld op de 1.707 meter hoge vulkaan op het eiland Isabela. Een wolk van gas en as werd bijna 3.800 meter boven de zeespiegel uitgestoten.

De vorige uitbarsting van de hoogste vulkaan van de Galapagoseilanden, een natuurreservaat met een unieke fauna en flora op duizend kilometer van de kust van Ecuador, dateert van 2015, na 33 jaar van inactiviteit. Die berokkende geen schade aan de zeldzame fauna van Isabela, waar in 2009 een inheemse soort van roze leguanen (Conolophus marthae) werd geïnventariseerd. Bij een expeditie vorig jaar werden 211 exemplaren geteld van de soort, die als bedreigd beschouwd wordt door het natuurbeschermingsverbond IUCN (International Union for Conservation of Nature).

© AFP

© AFP