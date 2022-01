Gent

Hij sloot 2020 af met een burn-out en een relatiebreuk. Maar in 2021 brak de zon weer door voor de Zonhovense grafisch kunstenaar Bert Dries, alias Musketon. Hij tuimelde in de markt van de cryptokunst, werd in een klap miljonair en vond en passant ook de liefde weer. Dit is het wonderjaar van Musketon.