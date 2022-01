Lydia Peeters belooft verbetering voor leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs tegen eind januari

Vanaf eind januari moeten we de eerste verbetering op het terrein zien wat betreft het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Eind vorig jaar bereikte de Vlaamse regering een akkoord rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Zo trekt de regering 11 miljoen euro extra uit, onder andere voor bijkomende vervoersmiddelen en de nodige begeleiding.

“Ondertussen werden een 200-tal scholen buitengewoon onderwijs gecontacteerd waar een enkele rit langer duurt dan 90 minuten”, zegt Peeters. “De Lijn liet mij ook weten dat ze al 80 van de 120 zones leerlingenvervoer hertekend hebben en de aangepaste planningen aan de betrokken scholen hebben bezorgd. Vanaf eind januari gaan we de eerste verbeteringen op het terrein zien.”

Daar waar de ritten nog altijd te lang zijn, roept minister Peeters op om gebruik te maken van taxi’s en minibusjes. “Het is belangrijk dat we voor bepaalde kinderen aangepast maatwerk kunnen bieden. De Lijn liet mij weten dat ze het nieuwe bestek hierover intussen opgesteld hebben”, zegt minister Peeters. Voor groepen onder de 6 leerlingen is geen leerlingenbegeleiding nodig.