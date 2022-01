Orlando Terranova wint Dakar-etappe, Loeb verliest terrein op leider Al-Attiyah

Bij de wagens heeft de Argentijn Orlando Terranova (BRX) vrijdag de zesde etappe in de Dakar gewonnen. Terranova was bij aankomst 1:06 sneller dan de Zweed Mattias Ekstrom (Audi). Yazeed Al Rajhi (Toyota) eindigde als derde op 1:49 en schuift in de stand op naar de tweede plaats ten nadele van Sébastien Loeb (BRX) die ruim 21 minuten verloor en in de stand naar de derde plaats zakt.

De wagens, SSV’s en vrachtwagens reden op vrijdag, net als op donderdag, hun eigen etappe. De 421 km lange klassementsrit van vrijdag werd georganiseerd op de piste waar de motoren en quads donderdag aan de slag waren.

Henk Lategan (Toyota) en Sébastien Loeb begonnen als eerste en tweede aan de etappe. Nasser Al-Attiyah (Toyota) startte een eind verderop als zevende. In tegenstelling tot de maagdelijke pistes op donderdag werden ze geconfronteerd met een parcours met heel veel sporen van de motoren.

Carlos Sainz (Audi) passeerde als leider aan het eerste waypoint, maar moest na 55 km zijn Audi opnieuw aan de kant zetten met technische problemen. Net als op donderdag stopte zijn teamgenoot Peterhansel ook vandaag/vrijdag om hem proberen te helpen. Sainz bereikte het bivak met een achterstand van 41 minuten. Al-Rajhi en vervolgens Al-Attiyah namen de leiding over. Naar het einde van de etappe kwam Terranova opzetten. Na 259 km kwam hij op kop en hield stand tot aan de finish.

In het absolute slot van de etappe verloor Nasser Al-Attiyah 6:16. De Qatarees eindigde als tiende. Erger verging het Sébastien Loeb. Na goed 120 km reed hij samen met Lategan verloren. Loeb eindigde als 31e. De Fransman verloor, behalve 21:31 op ritwinnaar Terranova, ook nog eens zijn tweede plaats aan Al Rajhi die vrijdag als tweede finishte en in de stand opschuift naar de tweede plaats.

Ondanks het tijdverlies doet Al-Attiyah een goede zaak. Hij heeft nu een voorsprong van 48:54 op Al Rajhi. Sébastien Loeb en Fabian Lurquin volgen als derde op 50:25. Halfweg de Dakar heeft Al-Attiyah nu al een stevige optie op de eindzege genomen.

© AFP

Alexandre Leroy en Nicolas Delangue (Century) eindigden als twaalfde. Voor Leroy is het zijn beste resultaat in deze Dakar. In de stand schuift hij van de 39e plaats op naar de 34e plaats. Erwin en Olivier Imschoot (Optimus) finishten als 36e. In de stand behouden vader en zoon hun 30e plaats. Voor Aljafla Khalid en corijder Charly Gotlib is de Dakar voorbij. Het duo ging op vrijdag enkele keren over de kop en moest opgeven. Hun Toyota is te zwaar beschadigd.

Quintero wint zijn zesde etappe bij de prototypes SSV

Nadat hij op donderdag zijn vijfde etappe had gewonnen, deed Seth Quintero (OT3) er nog een etappezege bij. Quintero ging zijn Spaanse teamgenoot Cristina Gutierrez Herrero (OT3) vooraf. Leider Lopez Contardo (Can-Am) eindigde als derde.

Seth Quintero won op vrijdag zijn zesde etappe en is ontegensprekelijk de beste man in koers bij de prototypes SSV T3. En toch zal hij de Dakar niet winnen nadat hij op maandag pech kreeg. In de stand is de Amerikaan 30e op en heeft hij een achterstand van ruim zestien uur op leider Lopez Contardo. In de stand vergroot de Chileen zijn voorsprong op eerste achtervolger Sebastian Eriksson (OT3).

© ISOPIX

Bij de standaard SSV’s won de Pool Marek Goczal (Can-Am) vrijdag zijn derde etappe van deze Dakar. Goczal hield de Braziliaanse leider Rodrigo Luppi Di Oliveira (Can-Am) af met 3:04. Twee seconden later eindigde Sergei Kariakin (Can-Am) als derde. In de stand loopt Luppi Di Oliveira iets meer dan twee minuten uit op Austin Jones (Can-Am) die vrijdag als vijfde eindigde. Het verschil tussen de nummers één en twee bedraagt 6:56.

Jan De Wit en zijn Belgische copiloot Serge Bruynkens (Can-Am) eindigden als 34e. In de stand staat het duo op de 35e plaats.

Daniel Sanders wint ingekorte rit, Sam Sunderland blijft leider

De Australiër Daniel Sanders (KTM) heeft vrijdag de ingekorte zesde Dakaretappe voor motorrijders gewonnen. De wedstrijd werd na 101 kilometer geneutraliseerd en de wedstrijdleiding besliste het klassement op te maken aan de hand van de tijden van het moment van neutralisatie. Sanders was op dat punt 2:26 sneller dan de Britse leider Sam Sunderland (KTM). De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) eindigde 10 seconden later op 2:36.

© ISOPIX

In de stand blijft Sunderland leider, met 2:39 voor op Walkner en 5:35 op Sanders. Voor de tweede dag op rij kende de wedstrijd een chaotisch verloop. Omdat het parcours er volgens de eerste rijders veel te gevaarlijk bij lag, besliste de wedstrijdleiding in te grijpen en de wedstrijd voor motoren en quads stil te leggen. Beide categorieën waren aan de slag op het parcours waar donderdag de wagens en vrachtwagens hun etappe hadden gereden. Het omgewoelde parcours in combinatie met de overvloedige regen noopte de wedstrijdleiding tot het stopzetten van de rit.

Jerome Martiny (Husqvarna) eindigde als 37e en staat in de stand eveneneens op de 37e plaats. Mikael Despontin (KTM) reed de 56e tijd en is in de stand 53e. Mathieu Liebaert (KTM) eindigde als 125e. Net als hij afgelopen woensdag met Walter Roelants deed, ontfermde hij zich ook vrijdag over een gevallen motard. Na afloop zal er wellicht een correctie doorgevoerd worden en krijgt Liebaert die verloren tijd terug. In de stand is hij voorlopig 72e.

Derde etappezege voor Karginov, Igor Bouwens in de problemen

Bij de vrachtwagens heeft Karginov (Kamaz) nu ook de zesde etappe gewonnen. Voor de Rus is het zijn derde etappezege in deze Dakar, zijn 21e in zijn carrière. Leider Sotnikov (Kamaz) eindigde als tweede op 9 seconden. Eduard Nikolaev (Kamaz) eindigde als derde op 45 seconden. Igor Bouwens (Iveco) was opnieuw bezig aan een sterke etappe, tot een wiel van zijn truck brak. Bouwens probeert de schade te herstellen en alsnog de finish te bereiken.

Behalve aan het tweede waypoint, waar Shibalov als eerste passeerde, reed Karginov de hele etappe aan de leiding. Sinds afgelopen zaterdag, toen op nieuwjaarsdag de proloog werd gereden, won het Russische merk én de proloog en de zes daaropvolgende etappes. Sinds 1999 is Kamaz met 172 etappezeges met grote voorsprong het meest succesvolste merk bij de vrachtwagens. Iveco is tweede met 39 etappezeges.

Peter Willemsen, de copiloot van Martin Van Den Brink en Bernard Der Kinderen, had donderdag aangekondigd dat ze in het tweede deel van de Dakar zouden aanvallen. Het trio heeft niet tot zondag gewacht om dat te doen en eindigde vrijdag als vijfde op 5:35 van ritwinnaar Karginov. In de stand blijft het trio zevende.

Na hun pech van woensdag reden Pascal De Baar, Jan Van Der Vaet en Stefan Slootjes een behoorlijke rit. Ze eindigden als dertiende. In de stand schuiven ze op naar de negentiende plaats.

Minder goed verging het Igor Bouwens, Ulrich Boerboem en Wade Syndiely (Iveco). Donderdag eindigde het trio op een knappe elfde plaats, vrijdag kenden ze pech. Even na het waypoint aan km 221 brak een wiel van hun Iveco. Bouwens en zijn teamgenoten zijn aan het werk in de hoop later op de dag het bivak te bereiken.

De assistentietruck van Overdrive Racing met achter het stuur Dave Berghmans (Iveco) eindigde als 38e. In de stand staat Berghmans, samen met zijn teamgenoten Tom Geuens en Sam Koopmann, op de 35e plaats.

Dave Ingels, Johannes Schotanus en Philipp Rettig (MAN) finishten als 43e, goed voor een 34e plaats algemeen. Het trio Monseu, Eggermont en Fraipont (MAN) reden als 46e en laatste over de finish. Na zes etappes staan ze eveneens op de 46e plaats.