Nathan Van Hooydonck en partner verliezen pasgeboren zoontje

“Lieve Thiago, jouw hartje stopte met slaan nog voor we je in onze armen konden sluiten”, schrijft Van Hooydonck. “Toch heb je ons ontzettend mooie momenten gegeven. Eventjes waren we met z’n drie. Mama, papa en jij, onze kleine boef. 28 december 2021 blijft voor ons altijd een speciale dag, de dag waarop wij ouders werden. We gaan je nooit vergeten want je blijft voor altijd onze zoon. Rust zacht lieve vriend, liefs mama en papa.”

De hele wielerwereld leeft mee met Van Hooydonck, die massaal steunbetuigingen ontvangt. Ook onze redactie wenst Nathan Van Hooydonck, Alicia Cara, familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.