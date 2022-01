De fiscus heeft de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel als reden gebruikt om afschrijvingen voor de aankoop en renovatie van een appartement in De Haan te verwerpen. “Dat argument maakt in elk geval geen deel uit van de standaardmotiveringen die we voorstellen aan de medewerkers”, reageert Florence Angelici van de FOD Financiën.