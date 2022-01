Uit Syrië gerepatrieerde moeder krijgt 48 maanden cel: “Binnen enkele maanden al vrij”

De Antwerpse Jessie V. E. is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot 48 maanden cel, waarvan 28 met uitstel en een ontzetting uit de rechten voor vijf jaar voor terrorisme. Sinds juli verblijft de moeder van twee in de gevangenis van Antwerpen nadat ze terugkeerde uit Syrië.

In januari vorig jaar kreeg de vrouw uit Sint-Niklaas bij verstek vijf jaar cel in Hasselt. Vorige maand daagde ze wel op voor haar proces. Jessie vertrok in augustus 2014 als vrouw van de Nederlandse strijder Nabil R. naar Syrië. Haar man kwam om bij de strijd in Raqqa waardoor ze met haar kinderen in een vluchtelingenkamp in Al-Hol terecht kwam.

Ze claimt IS te hebben afgezworen en gederadicaliseerd te zijn. “In alle naïviteit ben ik mijn man naar Syrië gevolgd. Er werd ons het paradijs beloofd. Bij aankomst zijn de gsm en het paspoort van mijn man verbrand. Ik kreeg te horen dat ik er moest blijven”, luidde het. Ze voegde er aan toe dat ze weg wou uit België omdat ze zich gediscrimineerd voelde. Door haar hoofddoek vond ze geen werk.

De rechter acht haar schuldig aan de activiteiten van een terroristische groep zoals Islamitische Staat en Jabhat-al-Nusra. Ze krijgt 48 maanden cel, waarvan 28 met uitstel. Om van het deel uitstel te kunnen genieten, moet ze wel contact met het bewuste milieu vermijden en geen websites met radicale inhoud bezoeken. Haar advocaat Mohammed Ozdemir reageerde tevreden op de uitspraak. “Met deze straf is het mogelijk dat ze binnen enkele maanden al kan vrijkomen. Meer dan waarschijnlijk gaan wij niet in beroep.”