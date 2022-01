WK-kwalificatiewedstrijd van Belgische handbalmannen in gevaar? Turken deden verplichte PCR-tests (nog) niet

De Belgische handbalmannen moeten zaterdagavond vol aan de bak tegen Turkije in de voorronde van het WK handbal 2023. Het staat evenwel nog niet vast of de match in Limburg kan doorgaan.

De Turkse spelers hadden vandaag/vrijdag moeten aankomen in België maar dat ging niet door omdat ze de verplichte PCR-test (nog) niet hadden laten afnemen, zo bevestigt de woordvoerder van de Red Wolves. In principe zullen de Turken pas zaterdag op de wedstrijddag arriveren.

Woensdag stonden beide landen een eerste keer tegenover elkaar. De Turken wonnen toen in eigen huis met 30-25. De Red Wolves zullen dus met zes treffers verschil moeten winnen om uitzicht te behouden op de tweede plaats in de groep en kwalificatie voor de tweede voorronde.

De Belgen kunnen zaterdagavond in Hasselt, in tegenstelling tot de Turken woensdag (die 3.000 supporters hadden), niet rekenen op de steun van het publiek. Er wordt door corona achter gesloten deuren gespeeld. Bovendien is de selectie van coach Yérime Sylla verzwakt door besmettingen. Woensdag kon hij slechts dertien van de zestien toegelaten spelers opstellen.

De bondscoach recupereert nu wel Serge Spooren (Achilles Bocholt), Ilyas D’Hanis (Hasselt) en Yves Van Cosen (Visé). Hoewel de terugreis vanuit Turkije zwaar was, verzekerde Sylla vrijdag tijdens een persmoment dat “alle spelers goed hersteld zijn, wat het knappe werk van de staf bewijst”. Hij voegde eraan toe te hopen dat “iedereen een negatieve PCR-test zal kunnen voorleggen, want in de chaos en het gedrum op de luchthaven van Istanboel was het lastig om afstand te bewaren”.

© Dick Demey

De terugkeer van Spooren, D’Hanis en Van Cosen is wel een opsteker. “We zullen kunnen roteren en krijgen er ervaring bij. Bovendien zijn het drie spelers over wie de Turken zich geen beeld kunnen vormen. Daar moeten we van profiteren. De tweede plaats is nog haalbaar. We moeten vermijden dat we op belangrijke momenten fouten maken zoals in de heenmatch. Het verschil had twee of drie treffers kleiner kunnen zijn maar we misten wat métier. Anderzijds hebben spelers, in die omstandigheden, zich getoond.”

België verloor tot dusver twee keer (27-29 van Griekenland en 30-25 in Turkije) en speelde een keer gelijk (28-28 in Kosovo). De Red Wolves komen deze maand nog in actie in Griekenland (13 januari) en thuis tegen Kosovo (15 januari). Daarna wachten barrages tegen Luxemburg (20 en 22 januari) om te worden toegelaten tot de kwalificaties voor het EK 2024.