AA Gent en Zulte Waregem willen competitiestart na winterstop met een week uitstellen

De Jupiler Pro League wordt geteisterd door het coronavirus. Bij alle achttien clubs uit 1A testten er de voorbije week één of meerdere spelers positief. AA Gent en Zulte Waregem pleiten er daarom voor om de herstart van de competitie na de winterstop - normaal voorzien op 14 januari - met een week uit te stellen.

Liefst 63 spelers testten de voorbije dagen positief op het coronavirus. Voor de eerste wedstrijd na de winterstop moeten alle spelers opnieuw getest worden. Omdat gevreesd wordt dat het aantal besmettingen alleen nog maar zal toenemen, pleiten AA Gent en Zulte Waregem er nu voor om de 23ste speeldag in de Jupiler Pro League integraal uit te stellen. Dat zou ook de clubs die veel spelers moeten missen door de Afrika Cup ten goede komen. Ook het inkomstenverlies dat de clubs lijden doordat er in lege stadions moet worden gevoetbald, speelt mee in het idee om de competitiestart uit te stellen.

Maandag komt het voorstel op tafel tijdens de algemene vergadering van de Pro League. Lang niet alle clubs zijn gewonnen voor het voorstel van AA Gent en Zulte Waregem. Bij tegenstanders van het idee klinkt het dat de kalendermanager nu al genoeg puzzelwerk zal hebben om alle wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie afgehaspeld te krijgen. Bovendien moet ook rechtenhouder Eleven akkoord gaan.

“Onze stem krijgen ze niet”

“Ik ben absoluut tegen, want dat zou betekenen dat we binnenkort opnieuw drie wedstrijden per week moeten spelen”, zegt Felice Mazzu, de trainer van competitieleider Union. “Maandag zou de beslissing vallen. Onze stem zullen ze alleszins niet krijgen.”

Wellicht kunnen clubs vanaf de 23ste speeldag wel opnieuw uitstel vragen van zodra zeven van hun spelers besmet zijn met het coronavirus. Ook de herinvoering van die regel komt maandag op tafel te liggen. Voor dat idee is het merendeel van de clubs wel gewonnen.