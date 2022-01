Macron blijft volledig achter uitspraken over niet-gevaccineerden staan

De Franse president Emmanuel Macron blijft achter zijn omstreden uitspraken staan over mensen die weigeren om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft hij vrijdag duidelijk gemaakt. Hij verwijt sommige tegenstanders van vaccinatie dat ze “hun vrijheid” als een slogan gebruiken om de vrijheden van anderen te beperken.

Macron had dinsdag in een interview met de krant Le Parisien gezegd vastbesloten te zijn de ongevaccineerden “tot op het einde te willen pesten” door “hen zo veel mogelijk de toegang tot activiteiten in het sociaal leven te beperken”. De uitspraak heeft heel wat stof doen opwaaien.

Tijdens een persconferentie in het Elysée, in aanwezigheid van Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen, heeft hij vrijdag beklemtoond dat hij achter die uitspraak blijft staan. Hij neemt er de “volledige” verantwoordelijkheid voor op.

“De echte breuk van het land is dat sommigen van hun vrijheid, die een onverantwoordelijkheid is geworden, een slogan maken”, zo zegt hij. “Ze brengen niet enkel het leven van anderen in gevaar, maar ze beperken ook de vrijheid van anderen. En dat kan ik niet accepteren.”

“Het was mijn verantwoordelijkheid om aan de alarmbel te trekken. En dat is wat ik deze week heb gedaan, om ervoor te zorgen dat de zaken sneller vooruit kunnen gaan.”

De Franse president zegt ook dat hij blijft uitgaan van “de eenvoudige strategie van vaccineren, vaccineren, vaccineren”.

“We moeten dit doen voor al onze landgenoten die de moeite doen zich te laten vaccineren en die, door de onverantwoordelijkheid van sommige anderen, besmet zijn”, zo klinkt het nog. “En we moeten dit ook doen voor onze landgenoten die zich soms laten leiden door een discours van ob­scu­ran­tis­me, door een discours van angst. Ze beschermen zichzelf niet, hoewel de wetenschap, het onderzoek en de technologische uitmuntendheid hen daartoe in staat stellen.”