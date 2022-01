Drie jaar cel gevraagd tegen Houthalenaar voor verspreiden IS-propaganda: “Zeer verontrustend”

Het federaal parket heeft vrijdag 3 jaar cel met uitstel gevorderd tegen een Houthalenaar (33) voor het verheerlijken van het IS gedachtegoed en deelname aan een terroristische organisatie. De man was in het bezig van een islamitische vlag, honderden gruwelijke video’s en hij zou via Facebook opgeroepen hebben om zich bij IS te vervoegen.

De verdachte tekende present in de Hasseltse correctionele rechtbank. Hij ontkende de feiten en stelde nu “goed bezig te zijn”. “Ik heb een vriendin, ik ga vader worden en heb respect voor iedereen. België is mijn thuis, in Marokko ben ik een vreemdeling”, klonk het.

De dertiger verklaarde de gruwelijke foto’s en video’s te ontvangen via de berichtendienst Telegram. “Ik had geen slechte bedoelingen. Integendeel, ik was bezig met het praktiseren van mijn geloof. Eigenlijk wou ik zelf onderzoek doen. Journalistiekwerk. Die zwarte vlag? Die bestaat al honderden jaren. Als die niet mag, moet je de islam ook verbieden. De aangetroffen pet met IS-logo? Stoerdoenerij. Nu ben ik slimmer geworden.”

Daarnaast verscheen de verdachte in een boksvideo, opgenomen op terril van Heusden-Zolder in maart 2018, op Facebook waarin hij een strijdslogan van IS riep. De man ontkende de connotatie met IS, net zoals dat het account op de sociale media van hem zou zijn.

Jihad 2.0

Het federaal parket verdenkt de verdachte van deelname aan een terroristische groepering door het verspreiden van propaganda voor IS en Jabhat Al-Nusra. “Hij probeerde mensen via zijn Facebookprofiel te overtuigen om een groep te vervoegen door zijn ideeën te verkondigen. Digitale propaganda of ook wel Jihad 2.0 genoemd. Voor de zwarte vlag is er toch enige nuance: het lettertype is wit en agressiever. Normaal is de vlag meerkleurig met gouden letters.”

“Ook is er bij hem een handleiding gevonden voor het aanmaken van een bommengordel, wat zeer verontrustend is. De betichte was doordrongen door het gedachtengoed van IS en had grote interesse in de Sharia-wet. Bovendien kwam hij regelmatig in contact met zwaar geradicaliseerde personen zoals de groep van Maaseik. De beklaagde heeft zich gedragen als een militant van IS. Een werkstraf kan ik niet vragen, want hij blijft ontkennen. Gezien de verstreken tijd sinds de feiten in 2017-2018 vraag ik om een straf van drie jaar cel met uitstel.”

Verdediging vraagt vrijspraak

De Houthalenaar heeft ook de perceptie tegen. Zo is hij de neef van Mohammed Abrini of de ‘man met het hoedje’ die betrokken was bij de aanslagen in Brussel en Parijs. “De link is er familiaal, maar hij had er nooit contact mee ”, sprak zijn advocaat Jan Swennen. De raadsman pleitte dat er nooit concrete handelingen gesteld zijn die maken dat hij lid was van een terroristische groepering of aanzette tot het plegen van aanslagen.

“Nooit is hij in beeld geweest bij het plannen van aanslagen of het ronselen van Syriëstrijders. Hij is nooit naar Syrië geweest en heeft ook nooit de bedoeling gehad er naar toe te gaan. Nooit zijn er plannen geweest of heeft hij aangezet tot aanslagen. Nu gaat mijn cliënt niet meer naar de moskee om te bidden. Dat doet hij thuis en valt dan soms zelf nog in slaap omdat hij twee werkposten draait. Hij toonde vroeger sterke interesse voor de traditionele islamleer en alles wat daarrond bewoog. De man koos tijdig de juiste richting. We kunnen mensen toch niet vooroordelen over wat ze in een bepaalde periode in hun leven denken”, pleitte Jan Swennen met veel vuur. Vonnis op 4 februari.