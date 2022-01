Bilzen

Na amper één jaar zijn alle gronden op het bedrijventerrein Spelver III in Bilzen verkocht. Het kleinste bedrijf telt 2 werknemers, de grootste onderneming is goed voor 56 jobs. “Een succesformule. In totaal gaat het wat betreft de volledige kmo-zone over ruim 800 jobs”, verduidelijkt schepen van Lokale Economie Bruno Steegen.