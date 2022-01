Mountainbiker die gezocht werd voor minstens drie aanrandingen geeft zichzelf aan

Een van de slachtoffers kon de man filmen. — © if

De mountainbiker die gezocht werd in het kader van minstens drie aanrandingen van vrouwen in het Zoniënwoud heeft zichzelf aangegeven bij de politie.

Het gaat om een 26-jarige man uit Etterbeek die zich donderdag spontaan is gaan aanbieden bij de politie. “De man werd verhoord en heeft de feiten ook bekend. Hij mocht beschikken na verhoor en het onderzoek loopt nu verder”, laat Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde weten.

Billen aanraken

De verdachte heeft tussen december 2020 en september 2021 minstens drie vrouwen aangerand in het Zoniënwoud in Sint-Genesius-Rode, in de buurt van de Lorrainedreef. De feiten gebeurden op maandag 7 december 2020, zaterdag 26 juni 2021 en dinsdag 14 september 2021.

Bij de drie gekende feiten waren de vrouwen aan het lopen in het bos toen de man hen op zijn mountainbike kruiste. Hij raakte hen aan de billen en grijnsde naar de slachtoffers. Een van de vrouwen kon de enkele dagen na de feiten een man filmen. Die beelden werden tussen kerst en nieuw door politie en parket verspreid.

Aan personen die vermoeden dat ze door dezelfde persoon zijn aangerand en daar geen aangifte van hebben gedaan, vragen politie en parket intussen nog om zich te melden bij de onderzoekers.