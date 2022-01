Waalse rechter vindt CST “noodzakelijke maatregel” tegen corona

Het Luikse hof van beroep is van oordeel dat het Covid Safe Ticket (CST) wel degelijk een “objectieve, noodzakelijke en proportionele maatregel is in de strijd tegen de coronapandemie”.

De vzw Notre Bon Droit – ‘ons goed recht’ in het Nederlands – had samen met drie particulieren een kort geding aangespannen tegen het Waalse decreet, dat op 1 november 2021 het gebruik van het CST in Wallonië invoerde. Volgens de klagers schond het CST de mensenrechten en riep het een vorm van discriminatie in het leven tussen gevaccineerde of van covid herstelde personen enerzijds en niet gevaccineerden anderzijds, door de tweede groep de toegang tot tal van gebeurtenissen te ontzeggen. De vereniging meende ook dat de maatregel niet in verhouding was tot de beoogde resultaten, aangezien intussen gebleken is dat ook gevaccineerde personen het coronavirus kunnen verspreiden.

Begin december 2021 kregen de klagers de rechter in kort geding aan hun kant. Maar de rechter in beroep was vrijdagochtend een andere mening toegedaan: het CST is volgens het hof helemaal in orde.

Het is uitkijken of dit arrest een invloed zal hebben op de uitspraak van de rechter in Brussel. De vzw Notre Bon Droit heeft immers een soortgelijke klacht ingediend tegen de invoering van het CST door het Brussels Gewest. Het dossier is gepleit, maar de uitspraak is er nog niet gevallen.

(yb)