Sint-Maartenkerk doelwit van godslasteraar: gestolen kindje Jezus is spreekwoordelijke druppel

Diaken Ivo Dams trekt aan de alarmbel. De Sint-Maartenkerk in de Stapelstraat in Sint-Truiden is het doelwit van vandalisme. De diefstal van het kindje Jezus uit de kerststal is de spreekwoordelijke druppel. Het kindje Jezus werd ook al gestolen in Hasselt en Pelt.

In Sint-Truiden gaat het niet om een alleenstaand feit. Een paar weken eerder probeerden dieven het drieluik te stelen dat rechts vooraan in de kerk hangt, een drieluik met prentjes van Jezus, Onze-Lieve-Vrouw en de heilige Antonius en uitgegeven en gemaakt door één van de vorige pastoors. Dat drieluik weegt tussen de 40 en 50 kilo en werd door de dieven losgemaakt, maar door het gewicht viel het uit hun handen op de grond, onherstelbaar beschadigd, maar het bleef liggen en dus gelukkig niet gestolen.

Diefstallen

“Eerder al werd één van de koperen engelen op het hoofdaltaar losgeschroefd en gestolen. Uit noodzaak moesten we de andere engel preventief wegnemen en opbergen om hem van diefstal te vrijwaren. Kort daarvoor werden twee van de mooie koperen kandelaars op het hoofdaltaar ontvreemd zodat ook alle andere kandelaars veilig opgeborgen moesten worden,” zegt koster Etienne Thomis.

“Deze waanzin moet stoppen”, zegt diaken Ivo. “Dat men het kindje Jezus meenam om te houden kan nog op enigszins begrip rekenen, maar dat onze koster Etienne de handjes en andere resten van een stuk gegooid beeld samen raapte, is een brug te ver.”

Godslasteraar

“Wie dacht dat we het gehad hadden, heeft het fout. Amper een paar maanden geleden kregen we af te rekenen met iemand die religieus gefrustreerd moet zijn,” zegt de diaken. “De persoon stak vuur aan de linten van het antieke misboek dat op een lezenaar ligt. Gelukkig vatte het boek zelf geen vuur en doofde het uit zichzelf. In de grafkapel werd één van de wissenbundels (symbool van Jezus‘ geseling) van het vastenkruis losgebroken en verbrokkeld. Een paar dagen later had hij het weer gemunt op dat misboek, wierp het op de grond en stootte de lezenaar omver met het gevolg dat ook die stuk was. En amper twee dagen geleden werd ook de tweede wissenbundel afgerukt van het kruis en in brand gestoken. En nu is onze kerststal het slachtoffer van diefstal en met de diefstal van het beeld van het kind Jezus ook de maat vol,” zucht Dams.

Een kerk is een publiek gebouw dat er kwam door de grote inspanningen van generaties voor ons en dat erfgoed mag niet verborgen blijven of afgesloten worden. “En dat willen we zo veilig houden zodat zij geopend kan blijven voor de zovele mensen van goede wil die er komen om te bidden, om wat tot rust te komen en om van hun overvloed te delen met armen,” besluit Thomis.

De diaken doet nogmaals een oproep aan passanten en bezoekers van de kerk om een oogje in het zeil te houden en elk verdacht feit te melden.