Officieel: KRC Genk versterkt zich met Ivoriaanse middenvelder Aziz Ouattara

KRC Genk heeft zich versterkt met Mohammed Aziz Ouattara. De 21-jarige Ivoriaanse middenvelder komt over van het Zweedse Hammarby en tekende in de Cegeka Arena een contract tot de zomer van 2026. Hij moet voor extra fysiek vermogen zorgen in de kern van coach Bernd Storck. De vaste transfersom zou in de buurt van 2 miljoen euro liggen, met daarbovenop eventuele bonussen.