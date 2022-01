Motorrijder Walter Roelants wordt zondag gerepatrieerd na zware val in Dakar-rally, woensdag operatie

Walter Roelants, de Belgische motorrijder die woensdag tijdens de vierde etappe in de Dakar met zijn motor ten val kwam, wordt zondag naar België gerepatrieerd. Volgende week woensdag wordt Roelants in Herentals geopereerd.

Walter Roelants verblijft na zijn valpartij nog steeds op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis in het Saoedische Riyadh. “Deze ochtend belde hij mij in paniek op”, zegt zoon Axel Roelants, die eveneens in Riyadh verblijft. “Ze hadden mijn vader rechtop proberen te zetten, maar eigenlijk mag dat niet (hij brak ruggenwervels, red). In samenspraak met de dokters van ASO hebben ze nu richtlijnen gekregen dat ze hem met rust moeten laten en hem zeker niet meer moeten proberen rechtop te zetten. Dat kan ernstige gevolgen hebben.”

Samen met ASO werkte Axel Roelants een plan uit om zijn vader naar België te laten overbrengen. “Hij wordt zondagochtend, samen met een andere onfortuinlijke deelnemer, onder toezicht van een dokter naar Parijs overgevlogen. Omdat er niet genoeg plaats aan boord is, vlieg ik later op de dag via Frankfurt naar Brussel. Het belangrijkste is dat papa naar huis kan. Van Parijs gaat het richting Herentals waar hij in quarantaine moet omdat hij vanuit een land buiten Europa komt. Op maandag en dinsdag worden er nieuwe onderzoeken gedaan en scans gemaakt. Dokter Claes wil dat omdat ze in Herentals over modernere apparatuur beschikken. Woensdag zou papa dan geopereerd worden.”