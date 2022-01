Bedrijven houden noodplannen klaar om grote personeelsuitval door omikron-golf op te vangen

Door de omikrongolf houden bedrijven hun noodplannen klaar om grote personeelsuitval te kunnen opvangen. Volgens de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is dat nefast, want volgens hem kan de combinatie van quarantaine en zieken binnenkort grote problemen veroorzaken in de bedrijven en de ziekenhuizen. Autoruithersteller Carglass is op het ergste voorbereid en heeft een noodplan klaar. Wanneer ze te maken krijgen met enorme personeelsuitval zullen werknemers tijdelijk van functie veranderen om zo goed mogelijk alles draaiende te houden.