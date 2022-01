Neos Oudsbergen bezorgt nestkastjes bij al haar leden

Enkele bestuursleden kwamen op het idee om voor al de leden een nestkastje te maken. De daad werd bij het woord gevoegd en met resthout van een sponsor gingen ze aan de slag in een vrijwillig ter beschikking gestelde loods. De kastjes werden in elkaar getimmerd en geschilderd. De week na nieuwjaar, op driekoningendag, kwamen de bestuursleden samen om de kastjes af te halen en te bedelen bij hun leden samen met de lidkaarten en een nieuwjaarswens. Nu het voorjaar er zit aan te komen, is dit een geschikt geschenk om deze moeilijke tijd wat op te fleuren. Het werd door de leden dan ook erge gewaardeerd.