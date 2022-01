KWB Boxbergheide viert nieuwjaar met een borrel rond de kerstboom

Op de eerste maandag van het jaar bliezen de KWB-leden van Boxbergheide verzameling bij de kerststal aan zaal De Schalm. Het werd een drink in openlucht, op een veilige manier gepresenteerd en door de afstand te respecteren kon het allemaal veilig gebeuren. Enkel voor de foto gingen ze even op een rij staan.Het werd een aangename ontmoeting en er werd geklonken op een gezond jaar, wat dat kan iedereen gebruiken.De KWB-ers van Boxbergheide blijven overigens niet bij de pakken zitten. Zondag 16 januari trekken ze naar Neerharen voor een fikse wandeling en om samen iets te eten in een plaatselijk restaurant."Geleidelijk leren leven met corona is de boodschap. Voorzichtig zijn, maar er toch voor zorgen dat je je sociale contacten niet verliest", aldus voorzitter Raymond Daniëls.