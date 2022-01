Juwelen met moedermelk worden steeds populairder. De hype is overgekomen uit Amerika en Engeland en heeft nu ook in Limburg succes. Goudsmit An Stevens uit Diepenbeek startte drie jaar geleden met Moms & Monkeys. De laatste maanden kan ze de vraag amper bijhouden en werkt ze samen met zes andere partners uit de buurt. Volgens Stevens is het door de coronacrisis dat mama's liever sieraden met een emotionele betekenis willen.