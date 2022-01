Raad van State: “Een wedstrijd bowlen mag, recreatief bowlen niet”

Een dertigtal zaken met indoor recreatie, zoals bowling, snooker en biljart, stapte naar de Raad van State. Ze vroegen om het Koninklijk Besluit van 23 december 2021 te schorsen. Daarin staat onder meer dat bowling-, snooker- en biljartzalen moeten sluiten. Nochtans is indoor competitiesport wel toegelaten.

De Raad van State heeft die vordering verworpen. In de arresten staat dat uitbaters bowling-, snooker- en biljartzalen hun binnenruimtes nog wel ter beschikking mogen stellen voor “sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen of sporttrainingen.” Dat betekent dus dat zij nog wedstrijden en tornooien mogen organiseren. Recreatief gebruik door het publiek is echter niet toegelaten.

Dat roept meteen een nieuwe onduidelijkheid op. Want wanneer spreek je van een wedstrijd? Een groepje vrienden die samen bowlen willen toch ook om ter meeste kegels omgooien, en houden dus in zekere zin ook een wedstrijd? “Toch is dat nog iets anders dan competitiebowling”, zegt Marc Beaufays, voorzitter van Bowling Vlaanderen. “Om competitie te spelen, moet je aangesloten zijn bij een club. Die leden zijn bij ons geregistreerd. Wie niet geregistreerd is, kan dus niet bowlen.”