Gender reveal loopt fout af voor dochtertje: “Luister nooit naar mannen”

Een gender reveal is een leuke - maar controversiële - manier om het geslacht van een ongeboren kindje te onthullen. Maar zo’n onthulling kan wel eens mislopen. In 2020 deed een gender reveal met explosieven nog miljoenen hectare bos in vlammen opgaan in Californië, en er bestaan ook talloze video’s van mensen die gewond raken, besmeurd worden of met het schaamrood op de wangen staan. Ook voor de Amerikaanse Gabe - en vooral haar oudste dochter - liep het fout af toen ze in februari van vorig jaar zo’n gender reveal organiseerde. Al wist Gabe wel waarom het was misgelopen: “Luister nooit naar de instructies van mannen.”