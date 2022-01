Ryanair vertrekt uit “te dure” luchthaven van Frankfurt

Reden voor het vertrek van Ryanair zijn de tarieven die Frankfurt Airport, de grootste luchthaven van Duitsland, aanrekent per start en landing. Die liggen volgens de lagekostenmaatschappij veel te hoog. “In plaats van het herstel van het vliegverkeer te stimuleren, heeft Frankfurt beslist om de prijzen nog verder op te drijven, waardoor Frankfurt in vergelijking met andere Europese luchthavens niet meer concurrerend is”, luidt het.

De vijf vliegtuigen van Ryanair die op Frankfurt Airport gestationeerd zijn, zullen tegen 31 maart over andere luchthavens worden verdeeld. Over welke het precies gaat, is nog niet duidelijk, maar het gaat alleszins om luchthavens “die met lagere tarieven hebben gereageerd om het herstel van het luchtverkeer te bevorderen”, luidt het.

Personeel elders aan de slag

Het Ryanair-personeel dat gebaseerd is in Frankfurt, krijgt de kans om elders binnen het Europese netwerk van de maatschappij aan de slag te gaan. Passagiers van wie de vluchten door het vertrek van Ryanair in Frankfurt worden geannuleerd, zullen in de komende dagen op de hoogte worden gebracht en krijgen hun geld terug.

Ryanair vliegt in de regio ook op Frankfurt Hahn, zowat 100 kilometer ten westen van Frankfurt. Die kleinere luchthaven vroeg in oktober wel het faillissement aan.