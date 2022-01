Novak Djokovic heeft in quarantainehotel gezelschap van Tsjechische dubbelspecialiste

Naast Novak Djokovic kampt nog een tweede tennisser met visumproblemen in aanloop naar de Australian Open. Volgens de lokale zender ABC is de Tsjechische dubbelspeelster Renata Voracova naar hetzelfde hotel als Djokovic overgebracht omdat haar papieren niet in orde zijn.

De 38-jarige Voracova reisde vorige maand al naar Australië en nam er ook deel aan een voorbereidingstoernooi. Maar donderdag zou ze van de douane het nieuws hebben gekregen dat haar visum ongeldig is. De Tsjechische, nummer 81 van de wereld in het dubbel, zou al een coronabesmetting achter de rug hebben en het is onduidelijk of ze net als Djokovic haar uitzetting aanvecht.