Geannuleerde Polderscross Kruibeke wordt wellicht opener van nieuw veldritseizoen

Er komt dit jaar geen Polderscross in Kruibeke. De wedstrijd die gepland stond op zaterdag 5 februari is geannuleerd. Het gemeentebestuur verbood reeds alle evenementen tot 28 januari en met de huidige coronacijfers verwacht men dat deze maatregel nog verder doorgetrokken wordt.

De kans dat Kruibeke in het seizoen 2022-2023 de opener van het Belgische veldritseizoen wordt, is zeer groot. De Polderscross zal dan de plaats innemen van Rapencross van Lokeren. Beide wedstrijden zijn in handen van de ploeg rond Bram De Brauwer, Kurt Vernimmen en Marc Janssens. In Lokeren wordt immers in 2023 het Belgisch kampioenschap veldrijden georganiseerd.

“Wij hebben het bericht gekregen dat er geen toelating komt vanuit het gemeentebestuur van Kruibeke om ons evenement plaats te laten hebben op zaterdag 5 februari. Er werden tot en met 28 januari sowieso al geen evenementen toegelaten in Kruibeke. Onze cross zou in normale omstandigheden toch enkele duizenden mensen lokken. In deze tijd vindt het gemeentebestuur het niet verantwoord om dan een cross te organiseren. De Polderscross heeft plaats in de buurt van sporthal De Dulpop. Bovendien kunnen we het terrein niet hermetisch afsluiten. Er wonen mensen in de omgeving en wij zouden kilometers hekkens moeten plaatsen. Logistiek is dat bijna onbegonnen werk”, meldt Bram De Brauwer.

In Lokeren heeft in het weekend van 14 en 15 januari 2023 het Belgisch kampioenschap veldrijden plaats. Daarom komt er geen Rapencross dit jaar als opener van het veldritseizoen 2022-2023.

“We spelen met de gedachte om de Polderscross voor één keer de plaats te laten innemen van de Rapencross en zo kan de Polderscross de opener worden van het nieuwe veldritseizoen. Dit omdat wij begin 2023 in Lokeren het Belgisch kampioenschap organiseren in en rond het Park ter Beuken. Het is traditioneel dat gewone crossen niet plaats hebben als er in die stad of gemeente een BK is”, aldus nog De Brauwer.