Ook zesde etappe in Rally van Dakar voor motoren en quads stopgezet: “Het is echt levensgevaarlijk”

De zesde Dakaretappe bij de motoren en quads is vrijdagvoormiddag na 101 km stopgezet. De etappe werd gereden op dezelfde piste die donderdag door de wagens, vrachtwagens en SSV’s gebruikt werd. De verslechtering van het parcours in combinatie met de recente hevige regenval heeft de wedstrijdleiding ertoe aangezet om in te grijpen.

Op donderdag en vrijdag werden er in de Dakar rondjes rond Riyadh gepland. De wagens, vrachtwagens en SSV’s enerzijds en de motoren, quads en Dakar Classic deelnemers anderzijds vertrokken die twee dagen elk apart in een ander gebied. Op donderdag werd de etappe bij de motoren na 269 km stopgezet om veiligheidsredenen. Het nieuws werd nooit bevestigd, maar de beslissing zou te maken hebben gehad met een zandstorm waardoor vliegtuigen en helikopters niet konden opstijgen en zo de veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

Op vrijdag waren de motoren en quads actief op het gedeelte waar de auto’s, SSV’s en vrachtwagens donderdag gereden hadden. Voor de tweede dag op rij zagen de motards hun etappe vroegtijdig stopgezet. De organisatie publiceerde volgend bericht op hun website. “De etappe bij de motoren en quads is bij de eerste neutralisatie na 101 km gestopt. De verslechtering van de wegen door de passage van de wagens en vrachtwagens gisteren, in combinatie met de recente hevige regenval, zorgt ervoor dat het parcours onberijdbaar is. Het klassement van etappe 6 zal worden opgemaakt na 101 km.”

De Belgische motorrijder Mathieu Liebaert (KTM) bevestigt het nieuws. “Voor de mensen die thuis volgen: met mij is alles goed. Ik ben opnieuw even gestopt bij een deelnemer die gecrasht is. De rit is na 101 km gestopt omdat er al te veel ongelukken zijn gebeurd. We rijden op de proef die gisteren door de wagens en vrachtwagens werd gereden. Het is echt levensgevaarlijk. De helikopters vliegen hier af en aan.”