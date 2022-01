Officieel: alle 18 clubs in 1A zitten met corona

KV Mechelen heeft vrijdagochtend bekendgemaakt dat het toch met drie coronagevallen zit. De Maneblussers waren de laatste club in 1A die nog geen melding had gemaakt van positieve testen na de hervatting van de trainingen. Daardoor hebben in totaal 63 profvoetballers de voorbije dagen positief getest op corona. Op een totaal van ruim vijfhonderd voetballers in 1A is dat één op acht.

Dat KV Mechelen nu communiceert dat het met coronagevallen zit, is opvallend. Doordat de club al op 2 januari op winterstage vertrokken was, had ze een uitzondering gekregen van de Pro League om de PRC-testen om praktische redenen pas zaterdag te laten afnemen. Donderdag klonk het nog dat iedereen zelftests gedaan had en dat die allemaal negatief waren.

De Pro League had die PCR-tests verplicht om te voorkomen dat spelers het virus zouden oppikken op vakantie en het dan zouden verspreiden in de teambubbel op winterstage. Intussen is van alle clubs bekend dat ze minstens één coronageval hebben.

Coronagevallen per club:

1. KRC Genk 7

2. KV Oostende 7

3. Club Brugge 6

4. Eupen 6

5. STVV 4

6. AA Gent 4

7. Charleroi 4

8. KV Kortrijk 4

9. Seraing 4

10. Zulte Waregem 3

11. KV Mechelen 3

12. Anderlecht 2

13. Standard 2

14. Cercle Brugge 2

15. Union 2

16. Antwerp 1

17. OH Leuven 1

18. Beerschot 1

