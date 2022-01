Stuk ijs valt plots van verkeersbord over snelweg en verbrijzelt voorruit

Marcin Karpinski schrok zich midden december eerst rot en werd daarna woedend toen een vallend stuk ijs zijn voorruit verbrijzelde. De ijsbrokken vielen van een verkeersbord dat over een snelweg in de Amerikaanse staat Utah hangt en vlogen op zijn gloednieuwe auto. “Ik wist dat paniek nog meer schade zou berokkenen”, klinkt het. “Dus ik zette me schrap en werd daarna kwaad omdat het met een nieuw voertuig moest gebeuren.”