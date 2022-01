Minister Vincent Van Peteghem (41) wordt voor derde keer vader

Van Peteghem maakte het nieuws bekend via Facebook en Instagram. De baby wordt verwacht in de loop van april. Of het een jongen of een meisje wordt, is voorlopig een goedbewaard geheim. De minister en zijn vrouw Evelyn De Blieck hebben al twee dochters, Josephine (4) en Florine (2).

Vincent Van Peteghem werd in 2019 burgemeester van De Pinte. Sinds oktober 2020 is hij federaal minister van Financiën in de regering-De Croo.