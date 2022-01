“Cristiano Ronaldo kan na dit seizoen vertrekken bij Manchester United als hij niet tevreden is met nieuwe trainer”

Cristiano Ronaldo zou nadenken over zijn toekomst bij Manchester United. Dat schrijft de tabloid The Daily Star vrijdag.

De Portugees heeft een contract tot 2023 op Old Trafford, maar zou de club volgens The Daily Star “deze zomer al kunnen verlaten als hij niet tevreden is met de keuze voor de nieuwe manager”. Op dit moment staat de Duitser Ralf Rangnick aan het roer bij de Engelse recordkampioen, maar hij werd slechts aangesteld op interimbasis. De club hoopt een nieuwe permanente coach aan te stellen met het oog op het nieuwe seizoen 2022/2023. Rangnick zou dan sportief adviseur worden.

Donderdag nog maakte Manchester United bekend dat grote baas Ed Woodward de club verlaat op 1 februari. Hij zal worden opgevolgd door Richard Arnold.