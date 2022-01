Vrachtwagenchauffeur komt in heel benarde situatie terecht nadat gps hem te smal bergweggetje instuurt

Een vrachtwagenchauffeur heeft doodsangsten uitgestaan in Changzhi, China. De man werd een kleine bergpas opgestuurd door zijn gps. Pas wanneer het al te laat is, ontdekt hij dat hij niet verder kan met zijn zwaarbeladen vrachtwagen. Hij rijdt achteruit, maar slipt en vliegt door vangrails. Zijn vrachtwagen bungelt daardoor over een klif, die meer dan 100 meter diep is.