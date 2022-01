Frank Vandenbroucke: “Geen coronabarometer op het volgende Overlegcomité? Een politieke mislukking”

Het Overlegcomité probeert al voor de derde keer een coronabarometer op te stellen. “Als we dat niet op het volgende Overlegcomité kunnen afkloppen, dan is dat toch wel echt een politieke mislukking.” Dat heeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdag gezegd op Radio 1. “Maar ik zeg niet dat het gaat lukken”, vervolgde de minister.

“Ik denk dat we nu beseffen dat er een reset nodig is van de methode”, legde de minister uit. Dat de beslissing van het vorige Overlegcomité om de deuren van de cultuursector dicht te gooien disproportioneel was, wil minister Vandenbroucke niet gezegd hebben. “Ik denk dat de beslissing overgekomen is als oneerlijk, als buiten proportie”, zei minister Vandenbroucke daarover. “Ik heb na de beslissing van de Raad van State meteen contact gezocht met de cultuursector: laat ons een nieuwe methode zoeken, laat ons op zoek gaan naar een stappenplan waarmee we aangeven wat men kan verwachten voor de toekomst”, vervolgde de minister.

Dat stappenplan, dat is de derde poging om een coronabarometer in te stellen. Zo’n barometer werkt met verschillende niveaus. “Je maakt een onderscheid tussen zeer ernstig, ernstig en de zaken zijn onder controle. Afhankelijk van dat niveau van dreiging, van dat risico zet je pakketten aan maatregelen klaar. Die zijn bekend, die zijn besproken”, verduidelijkte minister Vandenbroucke. De eindbeslissing ligt bij het Overlegcomité. “We kunnen echt niet denken dat we ooit op automatische piloot kunnen vliegen, we zullen de situatie telkens moeten beoordelen”, zei de minister. “Het belangrijke is dat de maatregelen klaarstaan in de steigers.” Dat brengt perspectief, klinkt het.