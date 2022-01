Phoenix Suns wippen over Golden State Warriors naar leidersplaats in NBA

Chris Paul was de grote man bij de Suns met een triple-double en maar liefst 13 rebounds, zijn hoogste aantal ooit in een wedstrijd.

De Warriors gingen met 101-96 onderuit bij de New Orleans Pelicans. Brandon Ingram leidde de thuisploeg met 32 punten, 11 assists en 6 assists naar de zege.

De Memphis Grizzlies, vierde in het westen, zetten voor eigen publiek Detroit opzij met 118-88.

In de vierde wedstrijd van de avond versloegen de New York Knicks thuis de Boston Celtics na een inhaalrace met 108-105. De Fransman Evan Fournier blonk uit met 41 punten maar het was zijn teamgenoot RJ Barrett die met een driepunter in de buzzer de matchwinnaar werd in Madison Square Garden.