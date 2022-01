Opnieuw recordvangst cocaïne in Antwerpse haven: douane onderschepte 89 ton in 2021

De douane heeft vorig jaar, in 2021, opnieuw een recordvangst cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. Dat zegt Minister van Financiën Vincent van Peteghem in De Ochtend op Radio 1. Ruim 89 ton werd in beslag genomen. Volgens de minister is het succes van Operatie Sky één van de redenen voor de recordvangst.

De douane kon in 2021 maar liefst 89.450,18 kilogram cocaïne in beslag nemen. Dat is een derde meer dan vorig jaar en zelfs dubbel zoveel als vijf jaar geleden. Verder werden een ton heroïne en 12 ton cannabis onderschept. De drugs hebben een straatwaarde van 13 miljard euro en werden voornamelijk ingevoerd uit Panama, Ecuador en Paraguay.

De drugsvangst is groter dan die bij onze noorderburen. In de haven van Rotterdam werd vorig jaar 70 ton cocaïne in beslag genomen, ook daar een stijging met ongeveer 40 procent tegenover 2020.

Operatie Sky

Volgens Minister van Financiën Vincent Van Peteghem, bevoegd voor de douane, is de doorbraak in het onderzoek naar de geheime berichtendienst Sky ECC één van de redenen voor de recordvangst. “Onze douaniers worden uiteraard steeds beter en perfomanter. Ze hebben dankzij Operatie Sky heel veel informatie gekregen van politie en parket over op welke manier die drugs binnenkomt en de verschillende technieken van binnensmokkelen”, zegt hij in De Ochtend op Radio 1.

“Langs de andere kant zien we ook dat de drugstrafiek in de wereld is toegenomen. Dit zorgt wel voor ongerustheid want veel van die drugs bestemd voor Europa komt binnen via de haven van Antwerpen.”

Het wordt in de toekomst de bedoeling om alle risico-containers te scanners. “Er is dit jaar een budget van 20 miljoen euro voor extra investeringen, namelijk voor extra scanners, extra personeel en drugshonden”, aldus Van Peteghem.