Nederlandse druggebruiker (38) ramt elektriciteitskast in Mopertingen

Een 38-jarige Nederlander heeft donderdag rond 16 uur een elektriciteitskast stukgereden in de Maastrichterstraat in Mopertingen. De bestuurder was zwaar onder invloed van amfetamines.

De Nederlander raakte niet gewond bij het ongeval. De speekseltest mislukte doordat de man zodanig onder invloed was. Een bloedanalyse werd afgenomen en de man werd ter ontnuchtering opgesloten in een politiecel. Hij had ook nog gebruikershoeveelheden marihuana en speed op zak.

Kort voordien had de politie ook al een 53-jarige Hoeselaar naar de kant gehaald omdat die een verlopen keuring had. De bestuurder reed op de Tongersestraat in Bilzen. Ook die man bleek onder invloed van drugs. Hij had cocaïne genomen. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. En in de Kapittelstraat in Bilzen is een 27-jarige bestuurder beboet omdat hij zijn voorlopig rijbewijs niet bij had. Hij had ook geen L in de auto hangen en de tweede achteruitkijkspiegel ontbrak.

maw