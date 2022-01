Meer dan 500 bezoekers voor Kerst 2021 in As

Een aantal acteurs, zangeressen en muzikanten van As zetten zich belangeloos in om van ‘Kerst in As’ een heel mooie evocatie te maken.

Een mail zette, begin september 2021, enkele mensen aan het denken. Dankzij de financiering door de kerkfabriek van As en de enorme inspanningen van de video- en filmclub van Genk groeide een heel mooi project. De resultaten van de opnamen werden van 26 tot en met 30 december 2021 op drie schermen vertoond in de Sint-Theresiakerk in As-centrum. Het authentieke kerstverhaal, gespeeld door Asserse gelegenheidsacteurs, werd afgewisseld met muziek en zang volledig in de sfeer van Kerstmis.Met meer dan 500 bezoekers mag ‘Kerst 2021 in As’ zeer geslaagd worden genoemd. Een speciale dank verdienen Leon en Yvan en de volledige video- en filmclub Genk die de grootste inspanningen leverden met timmeren, opnamen en montage.