Driekoningen zingen op de Genendries in Millen

Een mooie traditie die ze al drie jaar in ere houden. Vorig jaar hebben ze een jaartje moeten passen door corona maar nu het weer kon, stonden de buren dan ook te popelen om deze schattige koningen aan hun deur te mogen ontvangen.Na het zingen kregen ze telkens wat lekkers of zelfs een centje.Wie dit jaar niet thuis was, zal een jaartje moeten wachten om deze koningen op bezoek te krijgen, want ze gaan het driekoningen zingen zeker jaarlijks blijven doen.