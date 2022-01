Tennislegende Boris Becker over pupil Novak Djokovic: “Hij is als familie, maar in elke familie heb je soms onenigheid”

Duits tennislegende Boris Becker (54) heeft zich in een column in de Britse tabloid The Daily Mail uitgesproken over Novak Djokovic (34), die doordat hij waarschijnlijk niet gevaccineerd is Australië niet binnen mag om deel te nemen aan de Australian Open.

Voormalig nummer één van de wereld Becker was drie jaar lang trainer van Djokovic, een periode waarin de Serviër zes Grand Slams won. Zelf zat hij vier keer in de VIP-box van de entourage van Djokovic als die de Australian Open won. “Ik ben zo close met hem dat ik hem bijna als familie zie, maar in elke familie heb je soms onenigheid”, schrijft hij.

Djokovic (midden) en Becker (rechts) na de eindzege van Djokovic op de Australian Open in 2015. — © EPA

“Ik denk dat hij een grote fout maakt door zich niet te laten vaccineren. Een fout die de rest van zijn carrière en een kans om zichzelf te bewijzen als beste speler aller tijden bedreigt”, aldus Becker, die erop wijst dat Djokovic in tegenstelling tot Federer en Nadal “nooit echt de populairste jongen van de klas is geweest”.

“Ik denk dat Novak een geweldige persoonlijkheid heeft die makkelijk verkeerd begrepen kan worden. Maar die kracht kan ook zijn zwakte zijn. Dezelfde ongelofelijke wilskracht waarmee ik hem zoveel matchen heb zien winnen, kan hem kwetsbaar maken door zijn koppigheid.”

De waarschijnlijk niet-gevaccineerde Novak Djokovic zit momenteel in Melbourne vast in een quarantainehotel. Hij reisde met een medische vrijstelling af naar Melbourne om de Australian Open af te werken, maar raakt door visumproblemen het land niet in. Hij zou onvoldoende bewijs kunnen leveren dat hij het land binnen mag.