Nicolas Cage (57) en vrouw (26) verwachten eerste kindje samen

Nicolas Cage wordt binnenkort voor de derde keer vader. Zijn vrouw Riko Shibata (26) is in verwachting van hun eerste kind samen, bevestigt de 57-jarige acteur aan People Magazine.

“Het klopt, en we zijn heel blij”, bevestigt de acteur. Uit eerdere relaties heeft Cage al twee kinderen, de 16-jarige Kal-El en de 31-jarige Weston. Cage en Shibata trouwden vorig jaar op 16 februari. De twee leerden elkaar kennen in Japan, toen Cage werkte aan de film ‘Prisoners of the Ghostland’.