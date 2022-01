Van 2 tot 10 euro extra per vlucht: vliegtaks zal gelden voor alle tickets

Volgens de kranten zou de taks 10 euro per ticket bedragen als de eindbestemming op minder dan 500 kilometer in vogelvlucht ligt van de luchthaven van vertrek in België. Ze zou 2 euro bedragen als de eindbestemming zich op meer dan 500 kilometer in vogelvlucht bevindt maar binnen de Europese Economische Ruimte. Ligt de bestemming buiten de Europese Economische Ruimte, dan zou de taks 4 euro bedragen.