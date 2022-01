‘The Last Picture Show’-regisseur Peter Bogdanovich overleden

De Amerikaanse regisseur, schrijver en acteur Peter Bogdanovich is op 82-jarige overleden. Dat meldt zijn agent donderdag. Hij maakte deel uit van de ‘New Hollywood’-beweging van de jaren 70. Zijn voornaamste wapenfeit is ‘The Last Picture Show’ uit 1971. Als acteur is hij vooral bekend voor zijn rol in The Sopranos, waar hij de therapeut van Tony Soprano’s psychiater speelde.

Bogdanovich begon zijn carrière als filmcriticus, en was daarbij beïnvloed door les Cahiers du Cinéma van François Truffaut. In navolging van onder meer Truffaut besliste Bogdanovich om in 1966 ook films beginnen te maken. Met zijn tweede film, ‘The Last Picture Show’ (1971) werd hij acht keer genomineerd voor de Oscars, waarvan hij er twee verzilverde. De film was zijn ode aan het Amerika van de jaren 50.

In de eerste helft van de jaren 70 kende hij nog enkele successen, met ‘What’s Up, Doc?’ (1972) en ‘Paper Moon’ (1973), maar in de jaren die daarop volgden, leek het einde verhaal voor het jonge talent. Hij kende ook wat zakelijke tegenslag en zijn liefdesperikelen werden breed uitgesmeerd in de pers.

Aan het begin van deze eeuw kende de New Yorker dan toch een wedergeboorte: hij schreef opnieuw filmkritieken en ging aan de slag als acteur – Bogdanovich was als acteur opgeleid. Zo was hij regelmatig te zien in ‘The Sopranos’ als therapeut Eliot Kupferberg, en hij regisseerde één aflevering van de succesvolle reeks. Ook in de twee ‘Kill Bill’-films van Quentin Tarantino speelde hij een rol, als dj. De oorzaak van zijn dood is niet bekendgemaakt.

Verschillende grote namen uit de Amerikaanse film brachten al een eerbetoon aan Bogdanovich. Francis Ford Coppola zei geschokt en diepbedroefd te zijn. “Hij was een heerlijke en geweldige artiest.”