Het directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse openbare dienst heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ook de prealarmfase voor overstroming opgeheven voor de Vierre, een rivier in de provincie Luxemburg.

De Vierre was de laatste rivier in Wallonië waarvoor de prealarmfase nog gold, na de overvloedige regen eerder deze week in het zuiden van het land.