Amerikaanse tennisreus is slachtoffer van doeltreffende vogel tijdens achtste finale in Melbourne

Grappig incident donderdag op het ATP-tennistoernooi van Melbourne in de match tussen de Amerikaanse tennisser Reilly Opelka en zijn landgenoot Maxime Cressy. Opelka onderbrak er plots de wedstrijd in de tweede set toen hij het gevoeg van een overvliegende vogel op zijn pet kreeg.

De Amerikaanse reus van 2 meter 11, nummer 26 op de wereldranglijst, wou een reservepet van Red Bull nemen, maar dat was buiten de stoelscheidsrechter gerekend. Die verbood de Red Bull-pet omdat het logo te groot was. “Makker, ik werd ondergescheten… Wat wil je dan dat ik doe?”, repliceerde Opelka nogal brutaal. De Amerikaan weigerde met de pet van zijn coach te spelen omdat daar een andere sponsor opstond en ook een pet van een vriendelijke ballenjongen bracht geen soelaas. Uiteindelijk loste minuten later een reservepet uit de kleedkamer het conflict op. Opelka verloor uiteindelijk zijn achtste finale met 2-1 van zijn veel lager gerangschikte landgenoot Cressy (ATP-112).