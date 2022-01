Knappe goal van Dries Mertens helpt Napoli aan gelijkspel op het veld van Juventus

Dries Mertens opende de score in het Allianz Stadium van Turijn met een knappe goal in de 23e minuut. De 34-jarige Rode Duivel liep zich goed vrij in de zestien meter en knalde fraai en laag overhoeks binnen. Zijn zevende treffer van het seizoen. Onze landgenoot is op het einde van het seizoen einde contract en wees na zijn doelpunt nadrukkelijk naar het Napoli-logo. Even later moest Mertens even naar de kant na een flinke tik van de Nederlander Matthijs De Ligt. Gelukkig kon hij opnieuw verder en scoorde ei zo na een tweede keer op een vrije trap.

Napoli hield die voorsprong vast tot aan de rust, maar plooide vlak erna. Federico Chiesa bracht Juventus met een afgeweken schot langszij. In een spannend slot had het doelpunt nog aan beide kanten kunnen vallen, maar het bleef 1-1.

Met die puntendeling schieten beide teams weinig op. Napoli ziet nummer twee AC Milan vijf punten weglopen. Leider Inter telt met een match minder al zes punten meer. Juventus blijft geparkeerd op de vijfde plek, op elf punten van Inter.