Donderdag zijn Russische elitesoldaten in Kazachstan gearriveerd om er te helpen de volksopstand tegen president Tokayev te bedwingen. Bij die opstand zijn al tientallen doden gevallen en meer dan duizend gewonden. Poetin voert nu strijd op drie fronten in Europa: in Wit-Rusland, aan de grens met Oekraïne en in Kazachstan.