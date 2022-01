Brandende houtvezelplaat zorgt voor rookontwikkeling in huis in renovatie in Kanne

Op Avergat in Kanne (Riemst) is donderdagavond brand ontstaan in een huis in renovatie. Aan de achterbouw begon een houtvezelplaat te smeulen, wat voor rookontwikkeling zorgde.

Op het moment van de brand was er niemand aanwezig in het rijhuis, dat momenteel gerenoveerd wordt. Het waren de buren die rond 20.15 uur alarm sloegen nadat hun eigen rookmelders afgingen. Naast de brandweer Oost-Limburg rukten ook hun Nederlandse collega’s uit. De brandweer Maastricht was als eerste in Kanne en bluste de smeulende houtvezelplaat in de achterbouw. De schade bleef beperkt. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. siol