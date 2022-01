KU Leuven neemt bijkomende maatregelen door stijgende coronacijfers: “FFP2-maskers verplicht bij mondelinge examens”

Studenten zullen weer examens moeten afleggen met chirurgische of FFP2-mondmaskers een lagere bezettingsgraad. — © hsb

Komende maandag beginnen de duizenden studenten in Leuven weer aan hun examens. De examenroosters en examenvormen voor studenten gaan door de stijgende cijfers niet wijzigen, maar door de opmars van de omikronvariant acht de universiteit het wel nodig om extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Voor schriftelijke examens zullen studenten een chirurgisch mondmasker moeten dragen, net zoals dat al in KU Leuven-bibliotheken en -leercentra verplicht is. Vanzelfsprekend zijn ook FFP2-maskers toegelaten. Voor het afleggen van mondelinge examens wordt een FFP2-masker verplicht, zowel voor de docent die het examen afneemt als voor de student.

“We garanderen maximale ventilatie en voorzien de nodige afstand tussen de zitplaatsen in auditoria en leslokalen waar examens plaatsvinden. Waar examens voor grote groepen gepland staan, zullen stewards het binnengaan van de aula’s vlot en veilig laten verlopen”, klinkt het. Tijdens de examenweken blijft de bezettingsgraad van bibliotheken en leercentra waar studenten in groep komen studeren, beperkt tot de helft en is reserveren verplicht.

“We streven ernaar deze examenperiode voor studenten zo normaal als mogelijk te laten verlopen. Maar ook een veilige examenperiode staat voorop”, zegt rector Luc Sels nog.

Studenten die ziek zijn of in quarantaine moeten, en dus een gegronde reden hebben om niet aan een examen deel te nemen, zijn verzekerd van een billijke regeling voor een inhaalexamen.