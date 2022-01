Genkse nieuwkomer Ouattara geland, medische en fysieke testen op vrijdag

Aziz Ouattara Mohammed in het centrum van Genk donderdagavond. — © Boumediene Belbachir

Aziz Ouattara Mohammed is nu ook letterlijk op weg naar KRC Genk. De Kameroense speler van het Zweedse Hammarby, die dinsdag zijn 21ste verjaardag vierde, zette donderdag in Zaventem voet aan Belgische bodem.

Het is de bedoeling dat Ouattara vrijdag na het afleggen van zijn fysieke en medische testen zijn handtekening zet onder een langdurig contract bij KRC Genk. De defensieve middenvelder moet voor extra fysiek vermogen zorgen in de kern van coach Bernd Storck. De vaste transfersom zou in de buurt van 2 miljoen euro liggen, met daarbovenop eventuele bonussen.