Zeldzaam geval van besmetting met vogelgriep bij Brit

In het zuidwesten van Engeland is iemand besmet geraakt met de vogelgriep. Dat meldt het Britse agentschap voor de veiligheid van de volksgezondheid, UKHSA. Tegelijk beklemtoont dat agentschap wel dat het risico voor mensen “heel klein” blijft, zelfs nu er een ernstige uitbraak van de vogelgriep woedt bij gevogelte. De man stelt het goed en is in isolatie.

Sinds november krijgt het Verenigd Koninkrijk te maken met een ongeziene uitbraak van de vogelgriep. Al honderdduizenden vogels werden afgeslacht vanwege deze virale ziekte die verspreid wordt door trekvogels afkomstig uit het noorden van Rusland en het oosten van Europa.

De menselijke besmetting werd opgemerkt nadat onder diens vogels een uitbraak van de H5N1-stam van vogelgriep was vastgesteld. “De persoon raakte besmet na nauw en regelmatig contact met een groot aantal besmette vogels, die hij tijdens een lange periode in en rond zijn huis hield”, aldus de UKHSA in een persbericht. “Al zijn contacten, ook van de mensen die ter plaatse kwamen, zijn teruggevonden, en er is geen enkel bewijs dat iemand anders besmet is geraakt.”

Het Britse agentschap wijst er nog op dat de overdacht van vogel op mens van de vogelgriep “heel zeldzaam” is. De dienst zegt te weten dat bepaalde stammen op de mens overgedragen kunnen worden. “Daarom hebben we efficiënte systemen om deze besmettingen snel op te sporen en maatregelen te nemen”, zegt Isabel Oliver, wetenschappelijk directeur van UKHSA. “Op dit moment is er geen enkel bewijs dat deze stam van de ene op de andere persoon kan overgaan, maar we volgen de situatie van nabij op.”